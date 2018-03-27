Пользователи Twitter решили закрыть консульство США в Петербурге

Пользователи соцсети Twitter в ходе опроса, организованного посольством России в США, проголосовали за закрытие генерального консульства Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в твиттере российской дипмиссии.

За это решение высказалась почти половина участников — 47%. При этом чуть меньше 35% респондентов высказались за закрытие генконсульства в Екатеринбурге, а 18% — за закрытие дипмисии во Владивостоке.

Как отмечается, всего в голосовании участие приняли 57,5 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что посольство России в США предложило проголосовать за то, какое американское генконсульство в России стоит закрыть.

26 марта США приняли решение о закрытии российского консульства в Сиэтле.

Также в США заявили о высылке 60 российских дипломатов.