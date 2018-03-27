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Пользователи Twitter решили закрыть консульство США в Петербурге
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Пользователи Twitter решили закрыть консульство США в Петербурге 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Пользователи соцсети Twitter в ходе опроса, организованного посольством России в США, проголосовали за закрытие генерального консульства Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в твиттере российской дипмиссии.
За это решение высказалась почти половина участников — 47%. При этом чуть меньше 35% респондентов высказались за закрытие генконсульства в Екатеринбурге, а 18% — за закрытие дипмисии во Владивостоке.
Как отмечается, всего в голосовании участие приняли 57,5 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что посольство России в США предложило проголосовать за то, какое американское генконсульство в России стоит закрыть.
26 марта США приняли решение о закрытии российского консульства в Сиэтле.
Также в США заявили о высылке 60 российских дипломатов.
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