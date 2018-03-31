Российская дипмиссия в Сиэтле завершила работу

Генеральное консульство Российской Федерации в Сиэтле окончательно закрылось в пятницу 30 марта в 17.00 по местному времени. Таким образом, российские дипломаты досрочно выполнили предписание американских властей, требовавших прекратить работу консульства до 2 апреля.

У сотрудников миссии есть два дня, чтобы окончательно освободить помещение. Как сообщил генконсул в Сиэтле Валерий Тимашов, все документы и вещи дипломатов будут перевезены в его резиденцию, а потом распределены между другими дипмиссиями.

На прощание все наши сотрудники сфотографировались у дверей здания, где висела табличка с названием консульства, чем продемонстрировали факт закрытия, отмечает РИА Новости.