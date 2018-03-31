С генконсульства в Питере сняли флаг США

Американские дипломаты спустили флаг на здании генконсульства на Фурштатской улице в Санкт-Петербурге. Двое сотрудников на балконе третьего этажа сняли флаг около половины восьмого вечера в субботу, пишет РИА Новости

Ранее генконсул США в Петербурге сообщил о готовности вернуться в Штаты. Сотрудники миссии весь день упаковывали и перевозили документы и технику.

Россия закрыла генконсульство США в Петербурге в ответ закрытие представительства России в Сиэтле. Страны также выслали по 60 дипломатов.