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С генконсульства в Питере сняли флаг США
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С генконсульства в Питере сняли флаг США 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Американские дипломаты спустили флаг на здании генконсульства на Фурштатской улице в Санкт-Петербурге. Двое сотрудников на балконе третьего этажа сняли флаг около половины восьмого вечера в субботу, пишет РИА Новости.
Ранее генконсул США в Петербурге сообщил о готовности вернуться в Штаты. Сотрудники миссии весь день упаковывали и перевозили документы и технику.
Россия закрыла генконсульство США в Петербурге в ответ закрытие представительства России в Сиэтле. Страны также выслали по 60 дипломатов.
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