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США продолжат улучшать отношения с Россией, заявило посольство
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США продолжат улучшать отношения с Россией, заявило посольство 

РИА Новости 13 минут назад
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. После закрытия генерального консульства Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге работа по улучшению отношений Вашингтона и Москвы все равно продолжится, заявило посольство США в РФ.
"Теперь консульство закрыто, но наша работа ради улучшения американо-российских отношений продолжается", — сообщила американская дипмиссия в Москве в своем аккаунте в социальной сети Twitter.
Теперь консульство закрыто, но наша работа ради улучшения американо-российских отношений продолжается. pic.twitter.com/FM3NvNqomF
— Посольство США в РФ (@USEmbRu) 1 апреля 2018 г.
В посольстве также сообщили, что вчера заместитель главы миссии США в РФ Энтони Годфри, генконсул США в Санкт-Петербурге Томас Лири и сотрудники консульства в последний раз спустили флаг США со здания на Фурштатской улице в Санкт-Петербурге.
На этой неделе ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
В понедельник, 26 марта, власти США из солидарности с Великобританией потребовали, чтобы 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии РФ при ООН, покинули страну, а также закрыли генконсульство РФ в Сиэтле и предписали покинуть резиденцию генконсула в Сиэтле до 25 апреля. Эта высылка дипломатов стала самой большой в новейшей истории отношений двух стран.
После этого в МИД России вызвали посла США в РФ, где ему заявили, что исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им надлежит покинуть территорию РФ до 5 апреля 2018 года. Кроме того, закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге. Освободить его американцы должны были не позднее 31 марта.
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