В Twitter проголосовали за закрытие генконсульства США Петербурге

ВАШИНГТОН, 29 мар — РИА Новости . Российские власти приняли решение о закрытии генерального консульства США в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичные действия американских властей, таким образом, было учтено мнение пользователей Twitter, которые на странице российского посольства в США проголосовали за закрытие именно этой дипмиссии.

В четверг в МИД РФ вызвали посла США в РФ Джона Хантсмана , где ему заявили, что, исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персона нон грата. Кроме того, закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге.

Посольство России в США после объявления о закрытии российского генконсульства в Сиэтле предложило в Twitter проголосовать за то, какое американское генконсульство в России читатели считают нужным закрыть в ответ.

Во вторник, 27 марта, стало известно, что пользователи сети Twitter проголосовали за закрытие генерального консульства Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге. За это решение высказалась почти половина респондентов — 47%.

Как следует из итогов голосования, чуть меньше (35% респондентов) высказались за закрытие генконсульства в Екатеринбурге, 18% — за закрытие дипмиссии во Владивостоке. Всего в голосовании участие приняли 57,5 тысячи человек.

Ранее ряд стран Евросоюза , а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН , а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

В начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента . Госдеп ранее потребовал закрыть эти объекты до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов фактически закрыт. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.

Кроме того, госдепартамент заявлял, что решение принималось, исходя из принципа паритета. То есть количество дипмиссий у двух стран должно быть одинаковым. После того, как было принято решение о закрытии генконсульства в Сиэтле, паритет был нарушен.