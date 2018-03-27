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Куман: «Победа над Португалией поможет нам в дальнейшем»
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Куман: «Победа над Португалией поможет нам в дальнейшем» 

Soccer News 50 минут назад
Фото: Soccer News
Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман подвёл итоги товарищеского матча с Португалией.
"Впервые за многие годы мы решили играть по совершенно другой системе — с тремя полузащитниками. Мы сыграли компактно и провели великолепный матч. Португалия с трудом находила свободные зоны. По сравнению с предыдущей игрой нам было комфортнее на поле, и мы забили быстрый гол. Команда выглядела более уверенной и адаптированной к новой системе. Эта победа поможет нам в дальнейшем" — цитирует Кумана Goal.com.
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