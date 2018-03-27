«Гарольд, скрывающий боль» снялся в рекламе «Манчестер Сити» (видео)

Популярный венгр Арато Андраш , более известный как «Гарольд, скрывающий боль», снялся в рекламном ролике для английского футбольного клуба «Манчестер Сити».

Видео появилось 23 марта на сайте Dugouts, где публикуются ролики фанатов футбольных клубов. На нем Андраш приезжает в Манчестер, чтобы попасть на игру любимой команды.

В Манчестере есть два футбольных клуба, но Андраш выбрал именно «Сити», поскольку его любимый цвет синий (как и форма команды).

По словам Андраша, он никогда не посещал футбольные матчи, но часто смотрел их по телевизору у себя дома. На видео человек-мем признается, что Манчестер является для него особым городом, так как он любит местные музыкальные группы Oasis, The Stone Roses и The Smiths. Из ролика мы также узнали, что его любимый игрок в «Сити» — нападающий Серхио Ауэро.

Не обошлось и без отсылок к известному мему. Во время сцены с игровым автоматом Андраш проигрывает игру и поворачивается к камере, советуя «скрывать свою боль».

Ранее известный венгр посетил белорусский офис компании Wargaming. После встречи с ним двоих сотрудников уволили из-за того, что они опубликовали в соцсетях селфи с человеком-мемом. В Wargaming этот случай объяснили нарушением норм корпоративной этики.