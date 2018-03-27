Майкон в шаге от перехода в «Шахтёр»

«Шахтёр» близок к приобретению полузащитника «Коринтианса» Майкона де Андраде. Как сообщает Globo Esporte, 20-летний бразилец уже прошёл медобследование для перехода в украинский клуб.