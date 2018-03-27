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Ижевский студент признался в размещении экстремистских видео в интернете
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Ижевский студент признался в размещении экстремистских видео в интернете 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали 19-летнего студента, которого подозревают в размещении в интернете экстремистских материалов. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике, против молодого человека возбудили уголовное дело по части 1 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).
Видеозаписями юноша активно делился на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Всего молодой человек разместил 12 видеофайлов», — отмечают следователи.
Злоумышленник в содеянном уже признался и заявил, что раскаивается. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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