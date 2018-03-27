Ижевский студент признался в размещении экстремистских видео в интернете

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали 19-летнего студента, которого подозревают в размещении в интернете экстремистских материалов. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике, против молодого человека возбудили уголовное дело по части 1 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Видеозаписями юноша активно делился на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Всего молодой человек разместил 12 видеофайлов», — отмечают следователи.

Злоумышленник в содеянном уже признался и заявил, что раскаивается. Ему грозит до двух лет лишения свободы.