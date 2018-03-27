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Капризов занимается с Поповым и Григоренко
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Капризов занимается с Поповым и Григоренко 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Кирилл Капризов занимается в тройке с Александром Поповым и Михаилом Григоренко на открытой тренировке ЦСКА перед стартом финала Западной конференции со СКА.
Полностью состав московских армейцев по звеньям выглядит так:
Телегин — Андронов — Ничушкин, Киселевич — Робинсон;
Попов — Григоренко — Капризов, Нестеров — Марченко;
Петров — Светлаков — Кузьменко;
Блажиевский — Сергеев;
Скотт — Любимов — Плэтт, Науменков — Пашнин.
Вратари: Сорокин, Юханссон, Третьяков.
Ожиганов, Жарков, Шалунов и Окулов находятся на восстановительном занятии в зале.
Серия с питерской командой стартует 29 марта. (Евгений БЕЛОУСОВ)
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