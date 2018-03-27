Ещё
Футболисты «Амкара» побывали на стрельбище
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболисты «Амкара» побывали на стрельбище 

Чемпионат.com 2 часа назад
Игроки и тренеры основного состава «Амкара» побывали на стрельбище «Лосиный лог», где состязались в меткости стрельбы по мишеням из карабина «Сайга» и по тарелочкам из ружья.
С карабином лучше всех управился полузащитник Сергей Баланович, выбивший с 50 метров пятью выстрелами 43 очка. По 42 набрали защитник Дмитрий Белоруков и вратарь Артур Нигматуллин. «В стрельбе по летящим мишеням отличился тренерский штаб. Инструкторы посоветовали нашим тренерам продолжать регулярные занятия для совершенствования мастерства», — сообщает пресс-служба пермской команды.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть на странице «Амкара» в социальной сети «ВКонтакте».
Чемпионат.com: последние новости
Портрет Блеза Матюиди, полузащитника сборной Франции и «Ювентуса» Гол Лингарда принёс Англии победу над Нидерландами Товарищеский матч. Россия – Франция. Им есть что доказывать Черчесову
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский спортсмен стал выступать за Россию25
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас49
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ2
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России108
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение