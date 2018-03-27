Футболисты «Амкара» побывали на стрельбище

Игроки и тренеры основного состава «Амкара» побывали на стрельбище «Лосиный лог», где состязались в меткости стрельбы по мишеням из карабина «Сайга» и по тарелочкам из ружья.

С карабином лучше всех управился полузащитник Сергей Баланович , выбивший с 50 метров пятью выстрелами 43 очка. По 42 набрали защитник Дмитрий Белоруков и вратарь Артур Нигматуллин . «В стрельбе по летящим мишеням отличился тренерский штаб. Инструкторы посоветовали нашим тренерам продолжать регулярные занятия для совершенствования мастерства», — сообщает пресс-служба пермской команды.

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