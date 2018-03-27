Романцев, Панов, Карпин и другие победители Франции: тогда и сейчас

Как сложилась жизнь у участников легендарного матча в Сен-Дени.

Олег Иванович много лет назад закончил тренерскую карьеру: в большой футбол его больше не тянет. Как бы активно Романцев ни участвовал в жизни любимого «Спартака» , на скамейке представить его с каждым годом всё сложнее. Сейчас Романцева больше интересуют игры ветеранов.

По завершении карьеры Филимонов попробовал себя в пляжном футболе, где был очень неплох. На песке кипер собрал серьёзную коллекцию наград, в числе которых титул чемпиона Европы! Потом было несколько лет в тульском «Арсенале» и уход в «Долгопрудный». Там он и поныне числится играющим тренером.

Защитник: Дмитрий Хлестов , 47 лет Бывший защитник сборной после окончания карьеры просто наслаждается любимой игрой. С 2009 года Хлестов «пылит» в любительской лиге, где сменил не одну команду. Сейчас, допустим, Дмитрий представляет подмосковный клуб «Одинцово» и вместе с женой воспитывает дочку, начинающую балерину.

Варламов закончил с футболом достаточно рано: уже в 2008-м стал помощником тренера молодёжки «армейцев», а позднее перебрался в систему ДЮСШ. Там бывший футболист готовит будущих профессионалов, сейчас отвечает за 2006 год рождения.

Защитник (капитан): Виктор Онопко , 48 лет Бывший спартаковец Онопко тренерскую карьеру начал в штабе принципиального соперника — ЦСКА. Виктора долго не принимали «армейские» фаны, на одной из встреч ему даже пришлось поцеловать красно-синий шарф в знак верности цветам. Но сейчас Онопко — свой в клубе: начав работу ещё при Хуандо Рамосе, он неизменно востребовался и всеми остальными главными.

Полузащитник: Александр Мостовой , 49 лет Мостовой чем-то напоминает Бенджамина Баттона — годы как будто не властны над ним. С работой — сложнее. Желания Александра испытать себя в тренерской роли никак не совпадут с возможностями. Приходится довольствоваться ролью эксперта. В ней Мостовой гармоничен и убедителен.

Один из самых перспективных российских тренеров уже к 42-м имеет опыт работы с такими мастерами, как Спаллетти, Виллаш-Боаш и Капелло. Видимо, работа бок о бок с ними не прошла без следа: «Уфа» Семака метит в еврокубки, обладая одним из самых скромных бюджетов в лиге, а самого Сергея Богдановича неспроста «сватают» обратно в Петербург…

Один из самых деятельных людей в нашем футболе успевает совмещать сразу несколько постов. Он и офицером РФС по борьбе с проявлениями дискриминации в футболе числится, и исполнительным директором московского «Динамо» работает.

Полузащитник: Валерий Карпин , 49 лет Одна из самых разносторонних и ярких личностей нашего футбола — снова в большой игре. «Ростов» вернул Карпина из телевизионной студии в более привычную ему техническую зону стадиона.

Полузащитник: Егор Титов , 41 год Ветерану красно-белых посчастливилось вернуться в клуб своей жизни в качестве одного из помощников Дмитрия Аленичева . Затем приехал Каррера, «Спартак» вылетел из еврокубков, ну а дальше вы и сами знаете… Титов в команде тоже не задержался, и теперь бывшие спартаковцы воссоединились в Красноярске, где пытаются создать команду уровня Премьер-Лиги. Получается здорово: «Енисей» идёт первым.

Полузащитник: Андрей Тихонов , 47 лет Ещё один «спартач» из той сборной России сейчас тоже тренирует команду ФНЛ. Тихонов — главный тренер самарских «Крыльев», за которые он играл футболистом, а теперь имеет все шансы вывести в главную лигу страны в новом качестве. Сейчас «Крылья» в зоне стыков, но до прямого выхода в РФПЛ — всего чуть-чуть.

Автор дубля в Сен-Дени повадился удивлять окружающих. Сначала бывший игрок «Зенита» стал активным болельщиком «Спартака», а недавно установил ценник на комментарии для СМИ — 500 рублей штука.

Совсем недавно Хохлов возглавил московских динамовцев, и для него этот опыт не первый в роли главного тренера. До этого Дмитрий возглавлял «Кубань», но проработал там всего лишь три месяца из-за плохих результатов клуба. Сейчас Хохлов старается оттащить «Динамо» подальше от стыков — ещё один вылет в ФНЛ станет трагедией для москвичей.

Один из братьев-близнецов Бесчастных долгое время трудился в «Тосно», помогая Дмитрию Парфёнову . С этим тандемом клуб вышел в высшую лигу, но несколько поражений привели к отстранению Бесчастных от работы с клубом. Сейчас он безработный.