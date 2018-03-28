Шесть автовокзалов Подмосковья оборудуют Wi-Fi к ЧМ-2018

Шесть автовокзалов Московской области оборудуют Wi-Fi к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Мосавтодор». К беспроводному интернету будут подключены автовокзалы и автостанции в Балашихе, Клине, Коломне, Электрогорске, Серпухове и Кашире. Эти объекты входят в реестр маршрутной сети перевозки болельщиков в период проведения ЧМ-2018.

На подмосковных тренировочных базах будут размещены такие сборные, как Португалия, Франция, Бельгия, Германия и Перу.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге появятся инновационные остановки с Wi-Fi.