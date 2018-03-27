Защитник «МЮ» Люк Шоу может летом перейти в «Барселону»

Как сообщает Mirror, каталонский клуб рассматривает Шоу в качестве кандидата на место левого защитника клуба. Еще одним из вариантов называется Давид Алаба из «Баварии», но его трансфер обойдется руководству «Барселоны» гораздо дороже, чем Шоу.

Стоит отметить, что Шоу также интересен «Арсеналу» и «Челси». Сам Шоу отказывается подписывать новый контракт с «МЮ» и намерен покинуть английский клуб в летнее трансферное окно.