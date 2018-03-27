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Видео дня: японец делает острый нож из обычной фольги
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Видео дня: японец делает острый нож из обычной фольги 

PlayboyRussia.com 2 часа назад
Фото: PlayboyRussia.com
Японский видеоблогер опубликовал ролик, в котором он делает из обычной алюминиевой фольги настоящий нож, которым можно резать.
На весь процесс создания кухонного инструмента у блогера ушло несколько часов. Однако результат стоил того. В ролике японец соединяет тоненькие листы фольги, стучит, выпиливает и затачивает их до состояния настоящего первоклассного ножа.
Видеоблогер ведет свой ютьюб-канал под названием kiwami japan, в котором выкладывает ролики, где показывается процесс создания ножей из всевозможных материалов. Так, на его канале есть видео создания ножа из макарон, дерева и даже шоколада.
В этот раз японец показал своим подписчикам, как создать качественный острый нож из рулона фольги.
В процессе работы японцу приходилось не только соединять листы фольги и стучать по ним для максимального уплотнения, но и нагревать алюминий на простой грелке, чтобы нож стал еще плотнее. Он также использовал некоторое количество точильных брусков для создания идеальной формы будущего изделия.
Когда нож был готов, kiwami japan отшлифовал его и применил по назначению, взяв огурец и тонко разрезав его на части.
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