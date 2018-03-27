Дортмундская «Боруссия» нацелилась на форварда «Милана»

По сведениям издания, «шмели» хотят переманить 20-летнего итальянца, предлагая ему более высокую зарплату.

В этом сезоне Кутроне сыграл за «Милан» 37 матчей, забил 15 голов и сделал 3 результативных передачи.