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Дортмундская «Боруссия» нацелилась на форварда «Милана»
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Дортмундская «Боруссия» нацелилась на форварда «Милана» 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
По сведениям издания, «шмели» хотят переманить 20-летнего итальянца, предлагая ему более высокую зарплату.
В этом сезоне Кутроне сыграл за «Милан» 37 матчей, забил 15 голов и сделал 3 результативных передачи.
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