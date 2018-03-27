Фитнес после 40. Пять советов золотой медалистки

Британская легкоатлетка Джо Пейви выиграла свою первую золотую медаль в 40 лет и имея двоих детей.

Всего за 10 месяцев до чемпионата она родила второго ребенка, и это не помешало ей меньше чем за год привести себя в отличную форму и победить. Она пробежала дистанцию в 10 000 метров быстрее своих молодых соперниц.

«Я занималась легкой атлетикой долгие годы, но никогда бы не подумала, что моя золотая медаль ждет меня аж в сорок лет и после рождения двух детей», — рассказывает Джо. — Это означает, что никогда не бывает слишком поздно для хорошей физической формы».

Вот несколько советов Джо для тех, кто решил заняться собой после 40.

РЕГУЛЯРНОСТЬ

Сделайте упражнения частью вашего распорядка дня. Начинайте с трех раз в неделю. Если вы никогда не занимались спортом, начните с 10-минутных тренировок, чередуя бег и ходьбу.

ПОСТЕПЕННОСТЬ

Будьте последовательны: мало и часто заниматься лучше, чем сделать много за одну неделю, а потом месяц пропустить. Так вы только разочаруете себя, устанете и скорее всего получите травму, когда возобновите тренировки. Мало, но постоянно — вот ваш девиз.

МОТИВИРУЙТЕ СЕБЯ

Определитесь, для чего вы это делаете. Ваша цель может быть совершенно необычной, но должна быть значимой для вас. Даже «влезть в платье на 4 размера меньше» годится. Или пробежать марафон через два года — лишь бы она вдохновляла вас лично.

ДЕТСКИЕ ШАГИ

Не рассчитывайте через месяц пробежать 10 000 метров, вы разочаруетесь. Установите меньшие цели, лишь немного превосходящие ваши обычные возможности. И постепенно достигая их, поднимайте планку.

БАЗОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Начинайте с базовых упражнений без утяжелений, они наименее травматичны. Выбор начинающего: сгибания для мышц пресса, наклоны для растяжки и упражнение планка. Они позволят проработать все мышцы и остаться в живых.