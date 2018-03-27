Байзат Хамидова сыграет на этапе Мировой серии по регби-7 в Японии

Байзат Хамидова сыграет на этапе Мировой серии по регби-7 в ЯпонииВоспитанница дагестанской школы регби Байзат Хамидова сыграет в составе сборной России на этапе Мировой серии по регби-7 среди женских команд в японском городе Китакюсю.

Это третий по счету этап Мировой серии, предыдущие два состоялись в декабре и январе в Дубае и Сиднее соответственно.

Сейчас подготовку к международному турниру в Японии Хамидова проводит в России. В страну же восходящего солнца команда дагестанской регбистки отправится 6 апреля.

Сам же турнир состоится в Китакюсю 21-22 апреля. Напомним, что на последнем туре Мировой серии Байзат Хамидова была признана самым полезным игроком, несмотря на то, что российская сборная заняла в Дубае только 4-е место. Фото: rugby.ru