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Байзат Хамидова сыграет на этапе Мировой серии по регби-7 в Японии
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Байзат Хамидова сыграет на этапе Мировой серии по регби-7 в Японии 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Байзат Хамидова сыграет на этапе Мировой серии по регби-7 в ЯпонииВоспитанница дагестанской школы регби Байзат Хамидова сыграет в составе сборной России на этапе Мировой серии по регби-7 среди женских команд в японском городе Китакюсю.
Это третий по счету этап Мировой серии, предыдущие два состоялись в декабре и январе в Дубае и Сиднее соответственно.
Сейчас подготовку к международному турниру в Японии Хамидова проводит в России. В страну же восходящего солнца команда дагестанской регбистки отправится 6 апреля.
Сам же турнир состоится в Китакюсю 21-22 апреля. Напомним, что на последнем туре Мировой серии Байзат Хамидова была признана самым полезным игроком, несмотря на то, что российская сборная заняла в Дубае только 4-е место. Фото: rugby.ru
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