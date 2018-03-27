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Вологодские гимнастки — лучшие на Северо-Западе
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Вологодские гимнастки — лучшие на Северо-Западе 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Лидерами зонального первенства по эстетической гимнастике стали вологжанки. Соревнования проходили в Санкт-Петербурге.
В городе на Неве состоялось сразу несколько турниров: чемпионат и первенство СЗФО России, открытое первенство г. Санкт-Петербурга и турнир «Юный гимнаст» по эстетической гимнастике. В группе юниоров 14-16 лет в первенстве Северо-Западного федерального округа вологодские спортсменки стали сильнейшими. В этих же соревнованиях, но в возрастной категории 10-12 лет вологжане завоевали бронзу. В младшей возрастной группе 8-10 лет гимнастки победили в Открытом первенстве Санкт-Петербурга.
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