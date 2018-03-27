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Бускетс вернется в строй к четвертьфиналу ЛЧ
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Бускетс вернется в строй к четвертьфиналу ЛЧ 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетс с опережением графика восстанавливается после перелома пальца правой ноги.
Как сообщает Sport.es, на данный момент есть все шансы на то, что хавбек сможет выйти на поле в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ромы», который состоится 4 апреля.
Сам Бускетс рвется в бой уже 31 марта, когда «Барселоне» предстоит сыграть в рамках 30-го тура Примеры против «Севильи», однако тренерский штаб каталонцев еще не принял решение по данному вопросу.
Напомним, Бускетс сломал мизинец правой ноги во время ответного матча 1/8 финала ЛЧ против «Челси» (3:0).
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