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Символом шотландского клуба стал Лионель Несси
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Символом шотландского клуба стал Лионель Несси 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Клуб второй шотландской лиги «Инвернесс» обзавелся интересным талисманом.
Несколько дней назад клуб представил свой новый символ, которого зовут Лионель Несси.
Напомним, что Несси это известный монстр, который якобы живет в Шотландии.
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