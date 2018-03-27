В Калининграде пройдет одиннадцатый турнир Премьер-группы НСФЛ

На стадионе «Пионер», который во время чемпионата мира по футболу будет носить название «Мирный» и станет тренировочным полем для команд-участниц, сыграют сборные Калининградского государственного технического университета, Поволжской государственной академии физической культуры спорта и туризма (Казань), Северо-Кавказского федерального университета (Ставрополь) и Смоленской государственной академии физической культуры спорта и туризма.

На турнире встретятся по две команды из разных полюсов турнирной таблицы. Академии физической культуры и спорта из Смоленска и Казани ставят перед собой самые высокие цели на сезон и постараются воспользоваться шансами в погоне за лидером. Для СГАФКСТ этот турнир будет заключительным перед домашним финалом. Хозяева успешно открыли весеннюю часть сезона, сыграв вничью с действующим чемпионом Европы КубГУ. Вслед за первыми очками в Премьер-группе для успеха в борьбе за выживание от калининградцев требуется максимальное количество очков в домашних стенах. Подобного результата у себя дома в Ставрополе не смогли добиться футболисты СКФУ, которые поедут в Калининград набирать потерянные очки, так как от зоны вылета их отделяют 2 очка.

Расписание матчей (время московское):

27 марта (вторник)

11:00 СКФУ (Ставрополь) — СГАФКСТ (Смоленск)

14:00 КГТУ (Калининград) — ПГАФКСиТ (Казань)

28 марта (среда)

11:00 КГТУ (Калининград) — СГАФКСТ (Смоленск)

14:00 ПГАФКСиТ (Казань) — СКФУ (Ставрополь)

29 марта (четверг)

11:00 СГАФКСТ (Смоленск) — ПГАФКСиТ (Казань)

14:00 КГТУ (Калининград) — СКФУ (Ставрополь)

Прямые трансляции всех матчей — на НСФЛ TV.

Турнирная таблица:

КубГУ (Краснодар) — 22 (9 матчей)

СГАФКСТ (Смоленск) — 19 (9)

УрФУ (Екатеринбург) — 17 (9)

РЭУ (Москва) — 16 (9)

ТГУ (Тамбов) — 15 (9)

ЮФУ (Ростов-на-Дону) — 15 (9)

СГУ (Саратов) — 11 (6)

ЧГУ (Грозный) — 10 (6)

ПГАФКСИТ (Казань) — 10 (6)

СПбГУПТД (Санкт-Петербург) — 9 (6)

КФУ (Симферополь) — 9 (9)

ОрёлГУ (Орёл) — 8 (6)

МФТИ (Долгопрудный) — 6 (9)

СКФУ (Ставрополь) — 3 (6)

КГТУ (Калининград) — 1 (6)

СПбГУ (Санкт-Петербург) — 1 (6)