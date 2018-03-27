В Калининграде пройдет одиннадцатый турнир Премьер-группы НСФЛ 

На стадионе «Пионер», который во время чемпионата мира по футболу будет носить название «Мирный» и станет тренировочным полем для команд-участниц, сыграют сборные Калининградского государственного технического университета, Поволжской государственной академии физической культуры спорта и туризма (Казань), Северо-Кавказского федерального университета (Ставрополь) и Смоленской государственной академии физической культуры спорта и туризма.
На турнире встретятся по две команды из разных полюсов турнирной таблицы. Академии физической культуры и спорта из Смоленска и Казани ставят перед собой самые высокие цели на сезон и постараются воспользоваться шансами в погоне за лидером. Для СГАФКСТ этот турнир будет заключительным перед домашним финалом. Хозяева успешно открыли весеннюю часть сезона, сыграв вничью с действующим чемпионом Европы КубГУ. Вслед за первыми очками в Премьер-группе для успеха в борьбе за выживание от калининградцев требуется максимальное количество очков в домашних стенах. Подобного результата у себя дома в Ставрополе не смогли добиться футболисты СКФУ, которые поедут в Калининград набирать потерянные очки, так как от зоны вылета их отделяют 2 очка.
Расписание матчей (время московское):
27 марта (вторник)
11:00 СКФУ (Ставрополь) — СГАФКСТ (Смоленск)
14:00 КГТУ (Калининград) — ПГАФКСиТ (Казань)
28 марта (среда)
11:00 КГТУ (Калининград) — СГАФКСТ (Смоленск)
14:00 ПГАФКСиТ (Казань) — СКФУ (Ставрополь)
29 марта (четверг)
11:00 СГАФКСТ (Смоленск) — ПГАФКСиТ (Казань)
14:00 КГТУ (Калининград) — СКФУ (Ставрополь)
Прямые трансляции всех матчей — на НСФЛ TV.
Турнирная таблица:
КубГУ (Краснодар) — 22 (9 матчей)
СГАФКСТ (Смоленск) — 19 (9)
УрФУ (Екатеринбург) — 17 (9)
РЭУ (Москва) — 16 (9)
ТГУ (Тамбов) — 15 (9)
ЮФУ (Ростов-на-Дону) — 15 (9)
СГУ (Саратов) — 11 (6)
ЧГУ (Грозный) — 10 (6)
ПГАФКСИТ (Казань) — 10 (6)
СПбГУПТД (Санкт-Петербург) — 9 (6)
КФУ (Симферополь) — 9 (9)
ОрёлГУ (Орёл) — 8 (6)
МФТИ (Долгопрудный) — 6 (9)
СКФУ (Ставрополь) — 3 (6)
КГТУ (Калининград) — 1 (6)
СПбГУ (Санкт-Петербург) — 1 (6)