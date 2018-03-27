ДГТУ вернул лидерство Первой группы НСФЛ в Калининграде

На стадионе «Мирный» собрались команды с разных частей необъятной страны: Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (Калининград), Донской государственный технический университет (Ростов-на-Дону), Дальневосточный федеральный университет (Владивосток) и Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева.

В первый игровой день весеннюю часть сезона открыли футболисты ДГТУ и КНИТУ-КАИ. Ростовчане, идущие на втором месте, подтвердили статус фаворита и обыграли команду со дна турнирной таблицы. Матч, однако, нельзя было назвать легкой прогулкой, казанцы несколько раз серьёзно угрожали воротам соперника, а в середине первого тайма главная звезда КАИ Норик Авдалян не реализовал пенальти. Во втором тайме ростовчане удвоили преимущество и довели матч до победы. Оба мяча на свой счет записал Даниил Иванков, он догнал в гонке бомбардиров лидера из ТулГУ (10 мячей на счету). В другом матче встретились команды с запада и востока. Неожиданно для всех и, в первую очередь, для хозяев футболисты ДВФУ нанесли БФУ первое поражение в сезоне. Преимущество могло быть крупнее одного мяча, но в середине второго тайма дальневосточники не забили пенальти.

В рамках второго игрового дня ДВФУ продолжил победную серию, с минимальным преимуществом обыграв КНИТУ-КАИ. Ни та, ни другая команда не могла похвастаться хорошим выступлением, «сделал разницу» лидер дальневосточников Дмитрий Калугин , несколько раз за матч менявший позицию в зависимости от действий соперника против него. В голевом моменте он оказался на острие и принес команде очередную победу. В другом матче отношения выяснили текущие лидеры Первой группы. Футболисты ДГТУ были немного активнее хозяев, но отличились не в позиционной атаке, а в контрвыпаде после грубейшей срезки центрального защитника БФУ. Хозяева, однако, спустя несколько минут отыгрались со стандарта. Затем голкипер БФУ несколько раз спас команду, но и он оказался бессилен в добавленное время. Хозяева попытались вырвать победу, пропустили контратаку и получили в свои ворота пенальти, который был реализован аккурат с финальным свистком арбитра.

В заключительный игровой день БФУ с трудом переиграл КНИТУ-КАИ. Команды предпочли игру в середине поля постоянным угрозам воротам. Исход встречи решил гол в конце первого тайма и забили его хозяева. БФУ спокойно довели дело до победы и набрали первые очки дома. Судьба победы на межрегиональном турнире решалась в матча ДВФУ и ДГТУ. Ростовчане имели огромное количество моментов у чужих ворот, не реализовали пенальти, несколько раз попали в каркас ворот. А в ответ вперёд вышли гости. Тем не менее, футболисты ДГТУ были награждены за свои усилия и отыгрались за несколько минут до финального свиста. У игроков, однако, были смешанные эмоции.

Победителем турнира стали футболисты ДГТУ, набравшие 7 очков с разницей мячей +3. Ростовчане завершили сезон на текущей первой строчке турнирной таблицы, но ещё две команды имеют математические шансы помешать ДГТУ выйти в Премьер-группу. Одной из таких команд является сборная ДВФУ, завершившая турнир в Калининграде с 7 очками, но с разницой +2, от того и на второй позиции. Третьими стали хозяева, дома набравшие всего 3 балла и потерпевшие два единственных поражения в сезоне. БФУ завершил сезон на второй позиции и судьба повышения в классе теперь в руках конкурентов. КНИТУ-КАИ не смог в Калининграде забить, хотя в каждом матче оказал достойное сопротивление таким сильным оппонентам. Казанцы продолжают замыкать турнирную таблицу.

Результаты матчей:

КНИТУ-КАИ (Казань) — ДГТУ (Ростов-на-Дону) 0:2 БФУ (Калининград) — ДВФУ (Владивосток) 1:2 ДВФУ (Владивосток) — КНИТУ-КАИ (Казань) 1:0 ДГТУ (Ростов-на-Дону) — БФУ (Калининград) 2:1 КНИТУ-КАИ (Казань) — БФУ (Калининград) 0:1 ДВФУ (Владивосток) — ДГТУ (Ростов-на-Дону) 1:1 Турнирная таблица:

ДГТУ (Ростов-на-Дону) — 25 очков (12 матчей)

БФУ (Калининград) — 22 очков (12)

ТулГУ (Тула) — 17 очков (12)

СПбПУ (Санкт-Петербург) — 15 очков (9)

СКГМИ (Владикавказ) — 15 очков (9)

КБГУ (Нальчик) — 12 очков (6)

ЧГПУ (Чебоксары) — 12 очков (9)

ДВФУ (Владивосток) — 11 очков (6)

МПГУ (Москва) — 11 очков (9)

СевГУ (Севастополь) — 10 очков (12)

МГПУ (Москва) — 5 очков (6)

ПГНИУ (Пермь) — 3 очка (9)

КНИТУ-КАИ (Казань) — 2 очка (9)