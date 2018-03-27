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Сергей Шавло: Есть предпосылки, что с французами сыграем лучше
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Сергей Шавло: Есть предпосылки, что с французами сыграем лучше 

Советский спорт 42 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
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«Хотелось бы, чтобы с Францией мы сыграли лучше, но сейчас главная задача — еще раз проверить футболистов. Есть предпосылки, что мы сыграем лучше, но у нас не все получается в обороне, поэтому надо действовать за счёт атаки и средней линии, чтобы у нас держался мяч, возникали моменты, которые надо использовать. Если мы допустим, что придется играть в обороне, то ошибки будут возникать, и мы получим проблемы. Главное, чтобы не было травм и еще кто-нибудь не выпал. Тогда мы сможем подготовить боеспособный коллектив», — приводит слова Шавло «Евро-футбол».
Контрольный матч между Россией и Францией состоится 27 марта в Санкт-Петербурге. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи в 18:50 мск.
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