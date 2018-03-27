Ещё
Шавло: «Сборной России надо действовать за счёт атаки и средней линии»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шавло: «Сборной России надо действовать за счёт атаки и средней линии» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший полузащитник сборной СССР Сергей Шавло поделился мнением накануне товарищеского матча с французами. В разговоре с корреспондентом "Евро-футбол.ру" Юлией Григорьевской он высказал надежду, что россияне смогут сыграть лучше, чем с бразильцами.
— С французами получится лучше сыграть, чем с бразильцами, как думаете?
— Это тоже серьезная команда, которая обладает очень хорошими игроками в индивидуальном плане. Хотелось бы, чтобы с Францией мы сыграли лучше, но сейчас главная задача — еще раз проверить футболистов. Есть предпосылки, что мы сыграем лучше, но у нас не все получается в обороне, поэтому надо действовать за счёт атаки и средней линии, чтобы у нас держался мяч, возникали моменты, которые надо использовать. Если мы допустим, что придется играть в обороне, то ошибки будут возникать, и мы получим проблемы. Главное, чтобы не было травм и еще кто-нибудь не выпал. Тогда мы сможем подготовить боеспособный коллектив.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Япония - Украина: прогноз на матч с хорошим коэффициентом Дания, Швеция, Польша и Япония присоединятся к дипломатическому бойкоту ЧМ-2018 "Ювентус" и "Интер" интересуются защитником "Ривер Плейта"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский спортсмен стал выступать за Россию23
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас49
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ2
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России108
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение