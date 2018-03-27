1965 — 2018: СЧЕТ НА ТАБЛО НЕ МЕНЯЕТСЯ

Специально не посещал «Лужники» с того момента, когда стадион закрыли и началась его полная реконструкция, читай — строительство заново. Не хотелось портить воспоминания, ведь столько всего было связано с ним: трудился здесь по комсомольской путевке, благодаря чему заработал билет на официальное открытие 31 июля 1956 года. А сколько — и каких! — соревнований видел — сначала как обычный зритель, затем по аккредитациям прессы, журналистской ксиве со штампом «Проход всюду», позволявшей попасть в самые потаенные уголки Большой спортивной арены: на этот раз читай — к раздевалкам команд.

И вот спустя несколько лет — благодаря Департаменту по информационной политике Российского футбольного союза (РФС), аккредитовавшей на матч с Бразилией, за что большое спасибо, — я снова на стадионе. Пусть вокруг него еще продолжается подготовка к FIFA чемпионату мира, пусть не так гладко и чисто на аллеях из-за сооружаемого бассейна, но это сейчас не в счет. Нахлынули совершенно новые впечатления. Я побывал в своей долгой жизни на многих стадионах, включая полностью перестроенный лондонский «Уэмбли», но футбольные Лужники — это нечто, и без зрителей, а с оными особенно! Это грандиозно, какой труд вложен вместе с душой! И не в патриотизме дело, хотя за горло берет чувство гордости. Подобных объектов в мире раз-два и обчелся. Недаром бразильцы не скрывали своего восхищения и долго еще после матча не хотели покидать арену. Может, им хотелось забить еще, хотя и так достаточно.

И тут, после этой фразы, меня охватывает другая гордость. Говорят, вратарь — половина команды. Применительно к пятничной встрече Игорь Акинфеев — 80%, а то и все 90% команды. Сколько мертвых мячей он вытащил, спасая нашу сборную от — признаемся сами себе — разгрома.

Счет — 3:0 на табло, и он точь-в-точь повторяет результат июльского — 1965 года — поединка здесь же, в Лужниках, в присутствии более чем 100 тысяч зрителей. Мне посчастливилось быть одним из них. Более того, вместе с известным радиокомментатором Владимиром Писаревским встречать ту бразильскую дружину с Пеле, Гарринчей, Беллини, другими звездами в аэропорту «Шереметьево» . Поделюсь воспоминаниями, полагаю, они могут представить некий интерес.

Рейс был вечерний. Мы примчались заранее, аэропорт был еще старый, международный отсек располагался отдельно. Долго уговаривали пограничников, чтобы нас подпустили ближе к выходу. Наконец объявили о посадке борта из Рио-де-Жанейро, и мало кто обратил внимание на другое объявление — о прибытии самолета из Милана. Пассажиры обоих рейсов появились в зале прилета почти одновременно, и вдруг одна из пассажирок, завидев Пеле, бросилась к нему на колени, обняла за шею и начала целовать. Это была популярная эстрадная певица Рита Павоне , солистка известной группы «Кантаджиро», которой на следующий день предстоял единственный концерт в Москве в Парке культуры и отдыха имени Горького. Как же не повезло итальянцам — в Москве за несколько часов до их выступления разразился сильнейший ливень. Но разве он мог остановить наш народ, «Зеленый театр» оказался в осаде. Так на моих глазах штурмовали Политехнический в желании услышать Илью Эренбурга, которого Гитлер за его памфлеты и убойные статьи, наряду с Юрием Левитаном и Кукрыниксами, называл в числе своих самых злейших врагов. Ажиотаж вокруг концерта «Кантаджиро» и, естественно, вокруг матча был просто сумасшедший. Мы с Писаревским долго искали ход, как объединить оба таких события. Нашли! Через ту же сеньору Павоне, которая неплохо разбиралась в футболе и хорошо знала как своих игроков, так и бразильских.

— Какой же я идиот, такой кадр упустил, — сокрушался приехавший вместе с нами встречать чемпионов мира фотокор "Советского спорта" Юрий Моргулис. В тот момент, когда на зацелованных щеках " короля футбола" Павоне оставляла следы от яркой помады, он куда-то на секунду отлучился. Щелкнул какой-то паренек, неизвестно как пробравшийся вовнутрь аэропорта. Говорят, он немало заработал на этом.

Мы уже собирались уезжать, дело сделано, информация о прибытии передана, автобус с бразильскими игроками укатил в гостиницу, как вдруг на улице увидели тучную фигуру Феолы, главного тренера гостей. Вместе с переводчиком человек-гора ожидал специально посланный за ним ЗИМ, задержавшийся где-то по пути. Нам подфартило. Наставнику чемпионов мира нечего было делать, и он охотно согласился на интервью, которое потом продолжилось и в салоне наконец-то прибывшего автомобиля.

Что запомнилось из того разговора? Главное: пусть по отдельности у тебя, тренера, каждый игрок — звезда, но это отнюдь не значит, что и команда уже звезда, ее надо создать, что не так просто. По рассказу г-н Феолы, он немало размышлял над разными тактическими вариантами, трансформировал привычную вроде бы схему 4-2-4 в иные построения, особенно на флангах, которые то позволяли усиливать атаку, то, наоборот, укрепляли оборону. Немало хлопот доставило ему поиски замены диспетчера, рулевого, каким был знаменитый Диди с его не менее знаменитым ударом, «сухим листом», кажется, нашел его в лице Герсона.

Не буду далее глубоко вдаваться в чисто футбольные подробности, отмечу лишь, что воплощение в жизнь идей Феолы увидел заполненный до отказа «стотысячник». Три гола в наши ворота влетели после коллективных усилий всей сборной ("смеси" совершенно не похожих друг на друга комбинаций и индивидуального мастерства, что и говорить, команда-звезда доминировала в изумрудном лужниковском прямоугольнике).

К сожалению, эту ложу убрали, когда Лужники подверглись первой основательной реконструкции, готовясь к Олимпиаде-1980. Мой коллега Александр Ухов не признавал ее существования, когда мы с ним сидели рядом в очередной раз перестроенной и весьма вместительной ложе прессы, наблюдая с 13-го ее ряда за матчем с сегодняшними бразильцами. Не было Неймара и Халка (кстати, с обоими я познакомился еще на лондонской Олимпиаде-2012 в матче против мексиканцев), но и без них хватало мастеров высокого класса, которые позволили в первом тайме россиянам еще как-то временами играть даже на равных. Более того, организовать несколько опасных контратак, да вот с завершением их было плоховато, а после перерыва резко взвинтили темп, включили не только скорость передвижения в комбинационных задумках, паса, но и скорость мысли (о технике уже не говорю), что и привело к такому итогу, который значился на табло. Слава богу, что хоть так, могло быть куда хуже, Акинфеева надо на руках носить.

Думаю, коллега Ухов (как опытный аналитик) сделает более подробный анализ об игре сборной России, он ждет матча в Санкт-Петербурге 27 марта с французами. Замечу лишь, что Станиславу Черчесову сейчас не позавидуешь, работы над построением сборной непочатый край, пока она выглядит, судя по поединку с пятикратными чемпионами мира, отнюдь не явным претендентом на выход из своей группы, да к тому же вопросов к ней добавляет несколько травмированных футболистов предполагаемого основного состава.

Но будем оптимистами. С этим ваш корреспондент, снова с подачи Департамента информационной политики РФС, отправляется в Питер на игру со сборной Франции. Любопытно, какие эмоции вынесу после посещения стадиона, на строительство которого затрачены немалые средства, во всяком случае, он самый дорогой из всех объектов, которые примут мундиаль — 2018.

Не могу не сказать, что эту поездку и ожидаемый праздник футбола омрачают трагические события в шахтерском Кемерово. Выражу глубокие соболезнования от имени ИА «Российский Стадион» всем пострадавшим и семьям погибших.

Михаил ШЛАЕН