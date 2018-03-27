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Бускетс восстанавливается быстрее, чем ожидалось
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Бускетс восстанавливается быстрее, чем ожидалось 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Восстановление после травмы полузащитника «Барселоны» Серхио Бускетса проходит с опережением графика, сообщает Diario Sport.
По сведениям издания, футболист уже сегодня должен приступить к тренировкам в общей группе. Ожидается, что он сможет сыграть уже в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против «Ромы», который состоится четвертого апреля.
Есть вероятность, что хавбек будет готов даже к матчу 30-го тура чемпионата Испании с «Севильей», который пройдет 31 марта. Впрочем наставник каталонского клуба Эрнесто Вальверде, скорее всего, предпочтет подстраховаться и поберечь 29-летнего Бускетса.
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