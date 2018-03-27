Бускетс восстанавливается быстрее, чем ожидалось

Восстановление после травмы полузащитника «Барселоны» Серхио Бускетса проходит с опережением графика, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, футболист уже сегодня должен приступить к тренировкам в общей группе. Ожидается, что он сможет сыграть уже в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против «Ромы», который состоится четвертого апреля.

Есть вероятность, что хавбек будет готов даже к матчу 30-го тура чемпионата Испании с «Севильей», который пройдет 31 марта. Впрочем наставник каталонского клуба Эрнесто Вальверде, скорее всего, предпочтет подстраховаться и поберечь 29-летнего Бускетса.