Две мировые федерации любительского ММА проголосовали за слияние

На завершившемся в Санкт-Петербурге конгрессе Всемирной ассоциации ММА (WMMAA) президент М-1 Global Вадим Финкельштейн , возглавляющий WMMAA, получил разрешение на право подписи в договоре по слиянию организации с Международной федерацией ММА (IMMAF), что станет большим прорывом в планах по развитию и включению ММА в число олимпийских видов спорта.

"Участники конгресса Всемирной ассоциации ММА единогласно проголосовали за слияние с IMMAF. Теперь предстоит следующий этап — проведение переговоров по слиянию, которое произойдет только на следующий год. Пока что я получил лишь разрешение от всех членов WMMAA на то, что могу подписывать договор о слиянии. В свою очередь несколько месяцев назад IMMAF тоже проголосовало за объединение с нами", — заявил Вадим Финкельштейн. — На завершившемся конгрессе мы обговорили шаги по слиянию, как все будет происходить. Могу сказать, что ближайший чемпионат мира планируем сделать уже в общем формате двух федераций. Пока в этом году чемпионаты Азии и Европы пройдут в каждой федераций отдельно. На следующий год выберем уже новое название, сейчас в ближайших планах на международной конвенции «Спорт-Аккорд» в Бангкоке через 2,5 недели будем подавать заявку о признании любительского ММА. Все прекрасно понимают, что при слиянии мы станем в два раза сильнее, у нас будет около 180 стран. Это даст огромный потенциал виду спорта и значительно увеличит позицию ММА в мире".