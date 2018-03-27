Финкельштейн: есть разрешение на подписание договора о слиянии двух организаций

На завершившемся в Санкт-Петербурге конгрессе Всемирной ассоциации ММА (WMMAA) президент М-1 Global Вадим Финкельштейн , возглавляющий WMMAA, получил разрешение на право подписи в договоре по слиянию организации с Международной федерацией ММА (IMMAF). «Участники конгресса Всемирной ассоциации ММА единогласно проголосовали за слияние с IMMAF. Теперь предстоит следующий этап — проведение переговоров по слиянию, которое произойдёт только на следующий год. Пока что я получил лишь разрешение от всех членов WMMAA на то, что могу подписывать договор о слиянии. В свою очередь несколько месяцев назад IMMAF тоже проголосовало за объединение с нами. На завершившемся конгрессе мы обговорили шаги по слиянию, как всё будет происходить. Могу сказать, что ближайший чемпионат мира планируем сделать уже в общем формате двух федераций. Пока в этом году чемпионаты Азии и Европы пройдут в каждой федераций отдельно.

На следующий год выберем уже новое название, сейчас в ближайших планах на международной конвенции „Спорт-Аккорд“ в Бангкоке через 2,5 недели будем подавать заявку о признании любительского ММА. Все прекрасно понимают, что при слиянии мы станем в два раза сильнее, у нас будет около 180 стран. Это даст огромный потенциал виду спорта и значительно укрепит позиции ММА в мире», — рассказал Финкельштейн. Накануне турнира M-1 Challenge 90, который пройдёт 30 марта на M-1 Арене в Санкт-Петербурге, Вадим Финкельштейн рассказал как слияние отразится на работе Союза ММА России, возглавляемого Фёдором Емельяненко

«Для нашего Союза никаких изменений в работе не будет, он также будет представлять Россию только уже в объединённой организации. Федерации, не признанные в своих странах, будем пытаться как-то объединить, чтобы совместно работать. У кого такого желания не возникнет, то это, в принципе, его «личное дело». На сегодняшний день таких стран, где работает одна признанная, а другая не признанная федерация, пока много. Если в стране есть две хорошие организации, то мы будем вмешиваться в процесс и способствовать их объединению. Правила двух мировых федераций практически идентичны. Чтобы сделать их едиными для этого на будущий год запланирован большой конгресс, где будут приниматься решения путём выслушивания всех мнений членов федерации», — завершил функционер.