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Харийс Витолиньш: К шести овертаймам с ЦСКА не готовимся
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Харийс Витолиньш: К шести овертаймам с ЦСКА не готовимся 

Советский спорт 1 час назад
— Состояние бодрое, знаем, что выходим против сильного противника, мы с ними играем. Будет интересная серия.
— Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин ваш компаньон по сборной. Это как-то влияет? — Все решат маленькие нюансы. Мы играем практически в одинаковый хоккей. У кого-то исполнители другого плана, но примерно в одинаковом стиле будем играть. Есть нюансы, над которыми надо поработать, чтобы немножко поменять.
— ЦСКА чуть-чуть больше помучился. — Думаю, они свою отдохнули, восстановились. Не будем думать, что они усталые. У них длинная скамейка. Команда приедет в хорошей форме. Готовимся к физически сильной команде.
— В чем сильные стороны ЦСКА? — Физика. Они хорошо играют в давлении, как и мы стараемся играть. Будет атакующий хоккей, много силовой борьбы. Наши игроки тоже должны навязать.
— После пятого матча с «Локомотивом» домой приехали, зацепили овертаймы? — Да, думаю, все успели (смеется). Смотреть — это одно, на скамейке — другое. Тем и интереснее: ЦСКА переигрывал «Йокерит», но один маленький бросок, ошибка и игра начинается заново, — передает слова Витолиньша корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, серия СКА — ЦСКА начнется 29 марта в Петербурге.
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