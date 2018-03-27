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Попавшийся на допинге американец хочет до суда уладить иск на $ 100 млн
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Попавшийся на допинге американец хочет до суда уладить иск на $ 100 млн 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
7 мая в Вашингтоне начнутся слушания по делу известного американского велогонщика Лэнса Армстронга и владельцев велокоманды US Postal Service, сообщает Cyclingnews.
Бывший партнер американца по команде Флойл Лэндис инициировал иск, суть которого заключается в том, что Армстронг и владельцы команды использовали допинг вопреки условиям спонсорского контракта с государственной почтовой компании.
Если гонщик и владельцы команды будут признаны виноными могут выплатить до $100 млн  Также сообщается, что в суд вызваны 50 свидетелей, в числе которых Армстронг и Лэндис. Стороны хотят уладить иск до начала слушаний.
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