Ещё
Медведев сообщил о старте эксперимента по маркировке драгоценностей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медведев сообщил о старте эксперимента по маркировке драгоценностей 

Российская Газета 23 минуты назад
С 1 июня по 1 ноября в России пройдет эксперимент по маркировке отдельных видов драгоценных металлов, камней и изделий из них контрольными знаками.
"Несколько дней назад я подписал постановление, которое начинает эксперимент по маркировке отдельных видов драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них с 1 июня текущего года", — заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании расширенной коллегии министерства финансов.
В перечень вошли алмазы несортированные; необработанные промышленные алмазы и непромышленные, которые могут быть использованы для изготовления бриллиантов; алмазы обработанные, но неоправленные или незакрепленные непромышленные; рубины, сапфиры и изумруды; серебро в необработанном виде; золото в прочих необработанных видах; монетарное золото; платина необработанная или в виде порошка; палладий необработанный или в виде порошка.
Также в списке значатся ювелирные изделия из серебра и других драгоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического покрытия, плакированного или не плакированного драгоценными металлами
Российская Газета: последние новости
Свободные демократы Германии требуют отмены антироссийских санкций В Кремле прокомментировали решение ЕС отозвать посла В день матча Россия-Бразилия МЦК изменит режим работы
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский спортсмен стал выступать за Россию23
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас49
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России108
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ2
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение