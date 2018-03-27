Медведев сообщил о старте эксперимента по маркировке драгоценностей

С 1 июня по 1 ноября в России пройдет эксперимент по маркировке отдельных видов драгоценных металлов, камней и изделий из них контрольными знаками.

"Несколько дней назад я подписал постановление, которое начинает эксперимент по маркировке отдельных видов драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них с 1 июня текущего года", — заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании расширенной коллегии министерства финансов

В перечень вошли алмазы несортированные; необработанные промышленные алмазы и непромышленные, которые могут быть использованы для изготовления бриллиантов; алмазы обработанные, но неоправленные или незакрепленные непромышленные; рубины, сапфиры и изумруды; серебро в необработанном виде; золото в прочих необработанных видах; монетарное золото; платина необработанная или в виде порошка; палладий необработанный или в виде порошка.

Также в списке значатся ювелирные изделия из серебра и других драгоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического покрытия, плакированного или не плакированного драгоценными металлами