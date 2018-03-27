Два мегаполиса вышли в финал Битвы Университетов по LoL

В феврале стартовала Битва Университетов 2018 — студенческий турнир по «Лиге Легенд». Два онлайн-этапа состязания миновали: в них определились две команды, что сразятся вживую, перед зрителями, в московском финале. 14 апреля Государственный университет телекоммуникаций из Санкт-Петербурга сразится с Уральским Федеральным Университетов из Екатеринбурга.

Но сперва оба коллектива «посетят особое место — специальный тренировочный лагерь Red Bull Bootcamp, где они смогут улучшить свои навыки, получить ценные советы от известных киберспортсменов и повстречаться с атлетами Red Bull!». Таким образом, соперники подготовятся к финальной битве, на кону в которой чемпионский кубок, а также мощные ноутбуки, видекарты и внутриигровые предметы. Студенты Северной столицы и Урала должны были сразиться за путевку на аэрошоу, устраиваемое в Казани упомянутым производителем энергетиков. Но организаторы обновили правила: билеты достанутся обеим командам. И, разумеется, участники попадут на специальную вечеринку.

Во втором этапе Битвы Университетов 2018 выступили 196 команд, но лишь восемь вышли в плей-офф. В полуфинальных матчах на вылет встретились два дуэта: УрФУ всухую одолел московский МТУ, а СПБУТ вынес киевский НАУ с тем же счетом 2-0.