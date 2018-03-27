Ещё
Чайка 18 апреля представит Совету Федерации доклад о деятельности Генпрокуратуры
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чайка 18 апреля представит Совету Федерации доклад о деятельности Генпрокуратуры 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка 18 апреля представит Совету Федерации ежегодный доклад о деятельности ведомства за прошлый год. Об этом сообщил во вторник глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
"В соответствии с решением [спикера Совфеда] Валентины Ивановны [Матвиенко], по согласованию с Генпрокуратурой, Юрий Яковлевич [Чайка] будет нам представлять свой традиционный доклад Совету Федерации 18 апреля", — сказал Клишас на заседании комитета.
Он добавил, что перед этим доклад будет обсуждаться на заседании комитета, и попросил сенаторов заранее подготовить свои вопросы. По словам Клишаса, на заседании будут присутствовать все заместители генерального прокурора.
Кроме того, глава комитета сообщил, что в ходе заседания комитета будут обсуждаться вопросы исполнения прошлогоднего постановления палаты по итогам доклада генпрокурора в 2017 году.
ТАСС: последние новости
Медведев подписал решение правительства о маркировке отдельных видов драгметаллов и камней В Самаре могут ограничить продажу алкоголя вблизи объектов ЧМ-2018 Испания может лишиться молодежного ЧЕ по тяжелой атлетике из-за отказа признавать Косово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский спортсмен стал выступать за Россию23
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас49
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ2
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России108
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение