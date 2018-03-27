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В России с 1 июня начнется эксперимент по маркировке драгоценных металлов и камней
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В России с 1 июня начнется эксперимент по маркировке драгоценных металлов и камней 

Rambler News Service 58 минут назад
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении с 1 июня по 1 ноября 2018 года эксперимента по маркировке контрольными знаками отдельных видов драгоценных металлов, камней и изделий из них, сообщает пресс-служба правительства.
Подписанным постановлением устанавливаются правовые основы проведения эксперимента, а также регулируются правоотношения, которые связаны с нанесением контрольных знаков, порядком направления информации о них в информационную систему, обеспечивающую проведение эксперимента, а также связанные с мониторингом оборота драгоценных металлов, камней и изделий из них.
«Цели эксперимента — апробация эффективности введения маркировки драгоценных металлов, камней и изделий из них юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими операции с драгоценными металлами и камнями, для обеспечения контроля за оборотом отдельных видов драгоценных металлов, камней и изделий из них, подтверждения подлинности отдельных видов драгоценных металлов, камней и изделий из них, их легального происхождения; определение технических возможностей эксплуатации интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней на всех этапах их оборота», — говорится в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что решение о проведении эксперимента направлено на создание условий для защиты интересов добросовестных производителей и потребителей ювелирных и иных изделий из драгоценных металлов и камней.
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