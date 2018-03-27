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Юные ямальцы привезли домой бронзу всероссийского проекта по мини-футболу
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Юные ямальцы привезли домой бронзу всероссийского проекта по мини-футболу 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Команда «Метеор» первой школы поселка Пангоды Надымского района заняла третье место в финале всероссийского проекта «Мини-футбол — в школу».
Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщила главный специалист отдела регионального развития окружного департамента образования Татьяна Шевяхова. Мероприятие проходило в Щелково Московской области в Универсальном спортивном комплексе «Подмосковье».
Право представлять Ямал на всероссийском уровне пангодинцы получили благодаря отличной игре на районных, окружных и региональных соревнованиях. А победа в финале УрФО дала им путевку во всероссийский финал. Двенадцать команд из всех федеральных округов были поделены на две подгруппы. Ямальским школьникам предстояло сыграть пять игр.
В первой игре с гимназией из Санкт-Петербурга ямальцы выиграли 2:0. Во второй игре со спортсменами третьей школы поселка Ванино Хабаровского края счет был 2:1 в нашу пользу. Следующая игра с четвертой школой города Удомля, и надымчане снова одержали победу со счетом 2:0.
Ребята проиграли лишь Шенгарской второй школе 3:2 и первой гимназии Норильска 3:1.
С девятью очками в подгруппе команда заняла 2 место и вышла в полуфинал. В полуфинальной встрече ямальцы уступили спортсменам московской школы №1576 — 1:0, но победа над командой шестой школы города Балахна со счетом 2:1 принесла команде из Надымского района бронзу.
ИА Север-Пресс: последние новости
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