Юные ямальцы привезли домой бронзу всероссийского проекта по мини-футболу

Команда «Метеор» первой школы поселка Пангоды Надымского района заняла третье место в финале всероссийского проекта «Мини-футбол — в школу».

Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщила главный специалист отдела регионального развития окружного департамента образования Татьяна Шевяхова. Мероприятие проходило в Щелково Московской области в Универсальном спортивном комплексе «Подмосковье».

Право представлять Ямал на всероссийском уровне пангодинцы получили благодаря отличной игре на районных, окружных и региональных соревнованиях. А победа в финале УрФО дала им путевку во всероссийский финал. Двенадцать команд из всех федеральных округов были поделены на две подгруппы. Ямальским школьникам предстояло сыграть пять игр.

В первой игре с гимназией из Санкт-Петербурга ямальцы выиграли 2:0. Во второй игре со спортсменами третьей школы поселка Ванино Хабаровского края счет был 2:1 в нашу пользу. Следующая игра с четвертой школой города Удомля, и надымчане снова одержали победу со счетом 2:0.

Ребята проиграли лишь Шенгарской второй школе 3:2 и первой гимназии Норильска 3:1.

С девятью очками в подгруппе команда заняла 2 место и вышла в полуфинал. В полуфинальной встрече ямальцы уступили спортсменам московской школы №1576 — 1:0, но победа над командой шестой школы города Балахна со счетом 2:1 принесла команде из Надымского района бронзу.