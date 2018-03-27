Россия — первая в рейтинге УЕФА

Национальная сборная России по мини-футболу, завоевав бронзовые награды чемпионата Европы 2018 года, сохранила за собой первое место в официальном рейтинге УЕФА

Впервые на вершину европейского рейтинга российская команда поднялась осенью 2016 года после завершения чемпионата мира в Колумбии, тогда россияне добились наивысшего результата в своей истории, став вице-чемпионами планеты. Более двух лет Россия сохраняет лидерство в Европе.

Согласно регламенту УЕФА, данная позиция также позволяет сразу двум командами от России выступить в Лиге чемпионов сезона-2018/19.

На данный момент положение команд в первой пятерке рейтинга УЕФА выглядит следующим образом:

Место

Страна

Коэффициент-2018/19 Россия

10,171 Испания

10,022 Португалия

9, 633 Казахстан

9, 000 Украина

8, 389.

Сборная Италии, не сумевшая выйти из группы на Евро-2018, опустилась на седьмую позицию, пропустив вперед Азербайджан. В первой десятке также расположились Сербия, Словения и Хорватия.