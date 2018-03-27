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Россия — первая в рейтинге УЕФА
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Россия — первая в рейтинге УЕФА 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Национальная сборная России по мини-футболу, завоевав бронзовые награды чемпионата Европы 2018 года, сохранила за собой первое место в официальном рейтинге УЕФА.
Впервые на вершину европейского рейтинга российская команда поднялась осенью 2016 года после завершения чемпионата мира в Колумбии, тогда россияне добились наивысшего результата в своей истории, став вице-чемпионами планеты. Более двух лет Россия сохраняет лидерство в Европе.
Согласно регламенту УЕФА, данная позиция также позволяет сразу двум командами от России выступить в Лиге чемпионов сезона-2018/19.
На данный момент положение команд в первой пятерке рейтинга УЕФА выглядит следующим образом:
Место
Страна
Коэффициент-2018/19  Россия
10,171  Испания
10,022  Португалия
9, 633  Казахстан
9, 000  Украина
8, 389.
Сборная Италии, не сумевшая выйти из группы на Евро-2018, опустилась на седьмую позицию, пропустив вперед Азербайджан. В первой десятке также расположились Сербия, Словения и Хорватия.
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