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Дания, Швеция, Польша и Япония присоединятся к дипломатическому бойкоту ЧМ-2018
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Дания, Швеция, Польша и Япония присоединятся к дипломатическому бойкоту ЧМ-2018 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Все больше стран-участниц ЧМ-2018 примкнут к бойкоту мундиаля, информирует The Sun.
Турнир проигнорируют официальные представители Польши, Дании, Швеции и Японии.
Ранее аналогичное решение приняла Исландия.
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