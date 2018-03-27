Дания, Швеция, Польша и Япония присоединятся к дипломатическому бойкоту ЧМ-2018

Все больше стран-участниц ЧМ-2018 примкнут к бойкоту мундиаля, информирует The Sun.

Турнир проигнорируют официальные представители Польши, Дании, Швеции и Японии.

Ранее аналогичное решение приняла Исландия.