В Омске пройдет Всероссийская олимпиада «Созвездие Россетей»

Основная цель олимпиады — поддержать одаренных старшеклассников, которые в будущем планируют связать свою судьбу с энергетикой.

В Омске отборочный тур «Созвездия Россетей» пройдет 31 марта и 1 апреля 2018 года в БОУ г. Омска «Лицей № 64». Школьники, набравшие наибольшее количество баллов, отправятся в Красноярск, где 21 апреля состоится заключительный этап олимпиады.

Церемония награждения пройдет в Москве, а победители и призеры отправятся в один из крупных образовательных центров на морском побережье для участия в энергетической проектной смене ПАО «Россети»

Заявки на участие принимаются до 28 марта.

Подробная информация о Всероссийской олимпиаде «Созвездие Россетей», а также шаблоны необходимых для участия документов размещены на официальном сайте ПАО «МРСК Сибири».