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В Омске пройдет Всероссийская олимпиада «Созвездие Россетей»
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В Омске пройдет Всероссийская олимпиада «Созвездие Россетей» 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Филиал ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Омскэнерго» приглашает учеников 9-10 классов принять участие во Всероссийской олимпиаде по математике, физике и информатике «Созвездие Россетей».
Основная цель олимпиады — поддержать одаренных старшеклассников, которые в будущем планируют связать свою судьбу с энергетикой.
В Омске отборочный тур «Созвездия Россетей» пройдет 31 марта и 1 апреля 2018 года в БОУ г. Омска «Лицей № 64». Школьники, набравшие наибольшее количество баллов, отправятся в Красноярск, где 21 апреля состоится заключительный этап олимпиады.
Церемония награждения пройдет в Москве, а победители и призеры отправятся в один из крупных образовательных центров на морском побережье для участия в энергетической проектной смене ПАО «Россети»
Заявки на участие принимаются до 28 марта.
Подробная информация о Всероссийской олимпиаде «Созвездие Россетей», а также шаблоны необходимых для участия документов размещены на официальном сайте ПАО «МРСК Сибири».
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