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Фонсека подтвердил переговоры с «Шахтером»
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Фонсека подтвердил переговоры с «Шахтером» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Шахтер» начал переговоры с португальским тренером Паулу Фонсекой о продлении контракта. Об этом сообщил сам 45-летний специалист, тренирующий украинский клуб с лета 2016 года.
— «Шахтер» предложил мне продлить контракт, сейчас идут переговоры, — приводит dn.pt слова Фонсеки. — Я еще думаю над своим будущем. Были и другие предложения, но надо хорошо подумать, что лучше для моей карьеры. Я чувствую себя более ценным в «Шахтере», мне нравится этот опыт. Чемпионат Португалии? Однажды я туда вернусь.
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