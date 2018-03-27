Фонсека подтвердил переговоры с «Шахтером»

«Шахтер» начал переговоры с португальским тренером Паулу Фонсекой о продлении контракта. Об этом сообщил сам 45-летний специалист, тренирующий украинский клуб с лета 2016 года.

— «Шахтер» предложил мне продлить контракт, сейчас идут переговоры, — приводит dn.pt слова Фонсеки. — Я еще думаю над своим будущем. Были и другие предложения, но надо хорошо подумать, что лучше для моей карьеры. Я чувствую себя более ценным в «Шахтере», мне нравится этот опыт. Чемпионат Португалии? Однажды я туда вернусь.