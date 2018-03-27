Латыпов: ФИФА поддержала идею проведения чемпионата мира среди болельщиков летом в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Международная федерация футбола (ФИФА) поддержала идею провести чемпионат мира среди болельщиков летом этого года в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил президент клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов

"ФИФА поддержала идею международного турнира болельщиков национальных сборных-участниц чемпионата мира. В свое время фан-зоны на чемпионате мира были инициативой городов-организаторов, а затем ФИФА сделала их обязательной частью программы мирового первенства. Может быть, со временем и чемпионат мира среди болельщиков станет обязательной частью программы основного турнира", — сказал Латыпов.

"Соревнования создаются при поддержке Российского футбольного союза , этот проект включен в календарь Министерства спорта РФ, это статусное мероприятие. Сейчас идет процесс переговоров с участниками турнира — хотелось бы, чтобы участвовали 32 команды, но меньше 16 по регламенту точно не будет. Проект очень сложный, но пути назад нет — турнир состоится сто процентов и пройдет в Петербурге", — отметил собеседник ТАСС.

Турнир болельщиков пройдет во время чемпионата мира по футболу, который состоится в России с 14 июня по 15 июля.