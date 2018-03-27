Ещё
Латыпов: ФИФА поддержала идею проведения чемпионата мира среди болельщиков летом в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Латыпов: ФИФА поддержала идею проведения чемпионата мира среди болельщиков летом в России 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Международная федерация футбола (ФИФА) поддержала идею провести чемпионат мира среди болельщиков летом этого года в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил президент клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов.
"ФИФА поддержала идею международного турнира болельщиков национальных сборных-участниц чемпионата мира. В свое время фан-зоны на чемпионате мира были инициативой городов-организаторов, а затем ФИФА сделала их обязательной частью программы мирового первенства. Может быть, со временем и чемпионат мира среди болельщиков станет обязательной частью программы основного турнира", — сказал Латыпов.
"Соревнования создаются при поддержке Российского футбольного союза, этот проект включен в календарь Министерства спорта РФ, это статусное мероприятие. Сейчас идет процесс переговоров с участниками турнира — хотелось бы, чтобы участвовали 32 команды, но меньше 16 по регламенту точно не будет. Проект очень сложный, но пути назад нет — турнир состоится сто процентов и пройдет в Петербурге", — отметил собеседник ТАСС.
Турнир болельщиков пройдет во время чемпионата мира по футболу, который состоится в России с 14 июня по 15 июля.
ТАСС: последние новости
Медведев подписал решение правительства о маркировке отдельных видов драгметаллов и камней В Самаре могут ограничить продажу алкоголя вблизи объектов ЧМ-2018 Испания может лишиться молодежного ЧЕ по тяжелой атлетике из-за отказа признавать Косово
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский спортсмен стал выступать за Россию23
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас49
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ2
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России108
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение