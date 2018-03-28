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Горуправа объявила конкурс проектов памятника 650-летию Калуги
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Горуправа объявила конкурс проектов памятника 650-летию Калуги 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
27 марта на официальном сайте городской управы было опубликовано положение о проведении открытого конкурса на лучший эскизный проект памятника в честь 650-летия Калуги. Как следует из этого документа, утвежденного накануне Константином Горобцовым, который тогда еще не был назначен заместителем губернатора и возглавлял горуправу, конкурс стартует с момента опубликования положения в газете «Калужская неделя». Он будет проводиться до 18 мая. Итоги конкурса будут подведены 25 мая. Место для памятника определено. Он будет установлен у микрорайона Хороший, на кольцевой развязке дороги, связывающей улицу Генерала Попова с деревней Шопино. Фото Я. Казацкого К участию в конкурсе допускаются не только профессиональные скульпторы, художники, дизайнеры и архитекторы, но и студенты учебных заведений, архитектурной и художественной направленности. Конкурсная комиссия будет учитывать не только оригинальность и новизну проекта, но и то, насколько органично памятник вписываться в ландшафт. Приниматься во внимание будут также экономичность проектного решения и качество исполнения. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься ежедневно с 9.00 до 13.00 до 16 апреля по адресу: 248020, Калуга, Московская,188, кабинет 320. Напомним, 650-летие Калуга будет отмечать в 2021 году. Логотип празднованя уже готов.
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