В Гусеве состоялся финал кубка по шорт-треку

В соревнованиях на Кубок Калининградской области по шорт-треку выступили 60 конькобежцев. Финал состоялся в Гусеве. По итогам соревнований определены спортсмены, которым предстоит защищать честь региона на всероссийских соревнованиях.

Участницы финального забега ускоряются с каждым кругом. Даже на последнем вираже не ясно, кто финиширует первым.

Варвара Митрофанова на шаг впереди, в шорт-треке победу от поражения отделяют сотые доли секунды.

На километровой дистанции темп задаёт Данил Шиманский. За три круга до финиша смена лидера, впереди Виктор Сергеев . Данил атакует на вираже, но неожиданно теряет равновесие.

Дмитрий Береговой, участник соревнований:

— Я заметил, как у него конёк пошёл на пятке, он подлетел, вышло обогнать его по маленькой и поехать дальше.

Практически во всех забегах Виктор Сергеев и Данил Шиманский идут конёк в конёк. На вираже нужно лечь в хороший крен, и устоять на ногах без контакта с соперником получается не у всех.

Марина Толпыго, президент региональной Федерации по конькобежному спорту:

— Впервые на этих соревнованиях участвуют спортсмены гусевской школы. Самые маленькие, самые новенькие, всего 2 месяца занятий и они уже рвутся в бой. Очень приятно видеть их характер.

Бескомпромиссная борьба в суперфинале. В младшей возрастной группе лидирует Виталий Карпов. Однако, Илья Толпыго демонстрирует серьёзные бойцовские качества и становится победителем Кубка области.

— Соревнования в Гусеве показали возросший уровень мастерства калининградских конькобежцев. Впереди у наших спортсменов всероссийские старты в Смоленске и Сочи.