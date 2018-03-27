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В Гусеве состоялся финал кубка по шорт-треку
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В Гусеве состоялся финал кубка по шорт-треку 

Вести Калининград 54 минуты назад
Фото: Вести Калининград
В соревнованиях на Кубок Калининградской области по шорт-треку выступили 60 конькобежцев. Финал состоялся в Гусеве. По итогам соревнований определены спортсмены, которым предстоит защищать честь региона на всероссийских соревнованиях.
Участницы финального забега ускоряются с каждым кругом. Даже на последнем вираже не ясно, кто финиширует первым.
Варвара Митрофанова на шаг впереди, в шорт-треке победу от поражения отделяют сотые доли секунды.
На километровой дистанции темп задаёт Данил Шиманский. За три круга до финиша смена лидера, впереди Виктор Сергеев. Данил атакует на вираже, но неожиданно теряет равновесие.
Дмитрий Береговой, участник соревнований:
— Я заметил, как у него конёк пошёл на пятке, он подлетел, вышло обогнать его по маленькой и поехать дальше.
Практически во всех забегах Виктор Сергеев и Данил Шиманский идут конёк в конёк. На вираже нужно лечь в хороший крен, и устоять на ногах без контакта с соперником получается не у всех.
Марина Толпыго, президент региональной Федерации по конькобежному спорту:
— Впервые на этих соревнованиях участвуют спортсмены гусевской школы. Самые маленькие, самые новенькие, всего 2 месяца занятий и они уже рвутся в бой. Очень приятно видеть их характер.
Бескомпромиссная борьба в суперфинале. В младшей возрастной группе лидирует Виталий Карпов. Однако, Илья Толпыго демонстрирует серьёзные бойцовские качества и становится победителем Кубка области.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Соревнования в Гусеве показали возросший уровень мастерства калининградских конькобежцев. Впереди у наших спортсменов всероссийские старты в Смоленске и Сочи.
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