Нигматуллин: могли сыграть с Люксембургом и показать, в каком мы порядке

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о товарищеских матчах россиян с командами Бразилии и Франции. Оба из них закончились поражением — 0:3 и 1:3.

«С топовыми сборными есть смысл встречаться: на их уровне видны все наши недостатки. Например, матч с этими соперниками показал, что у нас дырявая оборона. Возможно, это было понятно и раньше, но мы могли сыграть с Люксембургом и показать, в каком мы порядке. Сейчас у нас хотя бы появилась пища для размышлений.

Такие поражения не должны серьёзно влиять на профессионалов. По большому счёту это рабочий процесс. Да, проиграли, но что теперь, пойти застрелиться после этих матчей? Здесь нужно делать правильные выводы.