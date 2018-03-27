Портрет Блеза Матюиди, полузащитника сборной Франции и «Ювентуса»

Нет, речь даже не о Н’Голо Канте.

Французское поколение сейчас в таком порядке, что тренер сборной Дидье Дешам открыто фильтрует футболистов по их участию и качеству игры в Лиге чемпионов, даже не оценивая Лигу 1. Дешам собрал команду звёзд — готовых (Канте, Погба , Гризманн) и потенциальных (Умтити, Лемар, Мбаппе) — но часто эти звёзды создают тактические проблемы. Так было на Евро-2016: Антуан Гризманн спал в тени, пока Дешам не поменял схему 4-3-3 на 4-4-2 с Гризманном в роли оттянутого форварда. (Легенда гласит, что Гризманн сам попросил тренера сделать такой шаг.) Поль Погба — игрок-проблема, которому обязательно нужен модуль с тремя центральными полузащитниками. Любая другая тактика — бомба замедленного действия: лень Погба и слабости его игры без мяча видны чётче.

Единственный француз, кому без разницы, какой тактический план выполнять, — Блез Матюиди. Его прокачка мозгов продолжается всю карьеру: Матюиди начинал в «Труа» как накачанный жёсткий опорник а-ля Макелеле, в «Сент-Этьене» вспомнил юношеские навыки игры левым вингером, в «ПСЖ» прокачал грамотные включения в атаку — и стал центральным хавбеком без явных слабых мест. Только за последние несколько сезонов Матюиди получил комплименты от Аллегри, Анчелотти, Венгера и Эмери, а Пеп Гвардиола заметил француза ещё в 2002-м, на юношеском турнире в Лас-Пальмасе, куда Матюиди прилетал с академией «Клерфонтен».

Гвардиоле нравятся универсальные умные игроки — неудивительно, что потенциал Матюиди Пеп разглядел, когда игроку было всего 15. Тогда же Матюиди впервые перевели из атаки в центр поля. «У меня был разговор с тренером, Жан-Клодом Лагарфом, — вспоминал Матюиди. — Он сказал: раз тебе так нравится бегать и использовать силу, твоё место должно быть глубже». Осенью Макс Аллегри едва не отправил Блеза на позицию, не знакомую хавбеку (да, такое бывает): La Gazzetta Dello Sport раскопала, что Матюиди наигрывали центральным защитником в тройке на тренировках. Вариант так и остался на листках тетради Аллегри и тренировочных полях, удивителен сам факт — набор качеств делает Блеза полезным абсолютно везде.

Мощная физика, на которую Матюиди налегал с детства (последствия просмотра фильма про жизнь «Клерфонтена»), помогает хавбеку покрывать всё поле по вертикали. Умный поиск пасовых решений делает Матюиди полезным в конструировании атак. Главный ключ Матюиди — простота: он далёк от потока радиоуправляемых диагоналей Верратти или Пьянича, но находит правильного ближнего, которому нужно отдать передачу. Так Матюиди добивается космической точности передач — 92%. Для игрока своей комплекции Матюиди выигрывает подозрительно мало единоборств (47%), но компенсирует это грамотной работой в прессинге — правильно выбирает момент, когда нужно рвануть на соперника и замедлить его атаку, не вступая в отбор.

Ещё одно шикарное качество Матюиди — его забегания из глубины: Блез чувствует момент, когда нужно рвануть, чтобы оказаться на ударной позиции, и коридор, куда нужно рвануть. Это делает его очень результативным для игрока своей тактической роли. Пол Клемент , помогавший Карло Анчелотти тренировать «ПСЖ», даже спорил с Матюиди, что он не сможет забить 7 мячей в одном из сезонов чемпионата Франции, резко включаясь в атаку. Блез забил восемь.

Матюиди и сам зациклен на чтении игры. Давая интервью The Guardian после домашнего матча с «Тоттенхэмом», Блез отдельно выделял Муссу Дембеле — полузащитника с шикарным пасом, прокачанным в бельгийских дворах и детских матчах, где запрещалось бить по воротам: «Дембеле — суперигрок. Отличная техника и большое самообладание». Новый вызов Матюиди тоже подбирал, думая об умственной составляющей игры. В 2016-м он узнал о предложении «Ювентуса» — команды, собирающей подобных незаметных, но очень полезных полузащитников (как Сами Хедира) — и сразу закинул в чёрный список всех, кто названивал из Англии. Желание поиграть в Серии А, одной из самых тактически насыщенных лиг мира, стало для Матюиди главным вызовом.

Покупая Матюиди в «Пари Сен-Жермен», тренер парижан Антуан Комбуаре, ещё не заставший деньги шейхов, называл его «копией Клода Макелеле ». Копия выросла намного вариативнее оригинала. Доказательство? Ну, например, французский центр поля теперь легко представить без Поля Погба. Так было в предыдущем «товарняке» сборной Франции, с Колумбией. «Трёхцветные» играли 4-2-3-1, Канте и Матюиди вдвоём вышли в опорной зоне, а раскручивать атаки из глубины им помогал Тома Лемар . Погба вышел только во втором тайме, привычно сделав игру сборной Франции без мяча рыхлой.

Правильно расставить лучших игроков — не лучший способ выиграть чемпионат мира. Более адекватный ключ к успеху — правильно расставить правильных игроков. Блез Матюиди вроде бы не вышел на топ-уровень, но обладает мощнейшим комплексом умений. Тот самый правильный игрок.