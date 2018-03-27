Подмосковные спортсмены завоевали медали на соревнованиях в Болгарии по вольной борьбе

В болгарской Софии состоялись Международные соревнования по вольной борьбе. Московскую область в составе национальной сборной представляли Анастасия Братчикова и Абдулрашид Садулаев. Подмосковные борцы добавили в копилку сборной России две медали, сообщает пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В весовой категории 68 килограммов среди женщин Анастасия Братчикова завоевала серебряную медаль. Абдулрашид Садулаев стал лучшим среди мужчин в весе до 92 килограммов, оставив позади сильнейших соперников из Грузии и Турции.

Анастасия Братчикова и Абдулрашид Садулаев — это представители авангарда российской борьбы. Их имена мы часто видим в списках победителей и призеров важнейших борцовских турниров. В копилке Абдулрашида есть титул олимпийского чемпиона и несколько титулов чемпиона мира. Еще одно дополнение в свой послужной список он завоевал в Софии. Поздравляю наших спортсменов с достойным выступлением!

— Роман Терюшков, министр физической культуры и спорта Московской области.

Ранее сообщалось, что в Сочи завершились чемпионат России и открытые Всероссийские соревнования по скелетону среди мужчин. Медалью в составе сборной команды Московской области отметился Никита Трегубов.