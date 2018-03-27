Ещё
Обнаружены новые образцы шпионской программы от Hacking Team
Далее:
Читайте также:
Ещё

Обнаружены новые образцы шпионской программы от Hacking Team 

Anti-Malware.ru 36 минут назад
ESET обнаружила новые, ранее неизвестные образцы программного обеспечения для кибершпионажа Remote Control System (RCS), разработкой и продажей которого занимается итальянская компания Hacking Team. Шпионский софт используется для слежки за пользователями в 14 странах мира.
Hacking Team получила известность, реализуя шпионское ПО правоохранительным органам и спецслужбам. Remote Control System (RCS), флагманский продукт компании, позволяет скачивать файлы с инфицированного компьютера, перехватывать письма и сообщения, удаленно управлять веб-камерой и микрофоном.
В июле 2015 года Hacking Team стала жертвой взлома, в результате которого в сеть утек исходный код шпионского софта. Компания была вынуждена просить клиентов приостановить использование RCS. В настоящее время специалисты ESET обнаружили и изучили новые образцы программы. Анализ позволяет с уверенностью утверждать, что разработку продукта продолжает сама Hacking Team.
Новые версии RCS поддерживают те же функции, что и до утечки исходного кода.
При этом они модифицированы в сравнении с прежними образцами. Важно отметить, что изменения соответствуют собственному стилю программирования Hacking Team и указывают на глубокое понимание кода.
Образцы скомпилированы в период с сентября 2015 по октябрь 2017 гг. По данным телеметрии ESET, практическое применение этих образцов зафиксировано через несколько недель после компиляции. Все они подписаны новыми цифровыми сертификатами.
Изученные в ESET образцы RCS распространялись с помощью фишинговых рассылок. Вредоносный исполняемый файл маскировался под документ PDF с использованием двойного расширения файла. Названия документов-приманок, вероятно, ориентированы на потенциальных жертв из числа сотрудников дипломатических представительств.
Анализ образцов позволяет сделать вывод о том, что их создал один и тот же разработчик (или группа разработчиков). Это не написанные изолированно друг от друга версии разных авторов, воспользовавшихся слитым в интернет исходным кодом.
Anti-Malware.ru: последние новости
Viber не готов выполнить требования ФСБ Британское антидопинговое агентство подверглось кибератаке Fancy Bears продолжают атаковать WADA новыми обвинениями
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский спортсмен стал выступать за Россию23
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас49
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России108
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ2
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение