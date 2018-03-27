Эмре Джан: Забавные истории пишет обо мне пресса 

Ранее английские СМИ распространили слухи, что немец готов продлить соглашение, если клуб будет платить ему 200 тысяч фунтов в неделю.
"Я только вернулся из расположения сборной Германии. Много работал над возвращением в строй.
Забавные истории пишет обо мне пресса. Но я больше не буду комментировать всякие слухи. С нетерпением жду возможности вернуться на поле", — заявил Джан на своей странице в Instagram.
По данным авторитетных источников, у игрока, который этим летом может покинуть «Энфилд» на правах свободного агента, есть предложения от «Баварии», «Ювентуса» и "Реала".