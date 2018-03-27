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Международная Академия спорта Ирины Винер проводит Московский открытый Турнир «Пируэт»
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Международная Академия спорта Ирины Винер проводит Московский открытый Турнир «Пируэт» 

Российский стадион 34 минуты назад
Фото: Российский стадион
14 и 15 апреля 2018 года в ФОК «Триумф» (Москва, ул. Габричевского, стр.1, м. Щукинская) Международная Академия спорта Ирины Винер при поддержке Комитета общественных связей города Москвы проводит Московский открытый Турнир «Пируэт».
Главный судья Турнира «Пируэт» — судья международной категории Ольга Сергеевна Капранова — одна из самых титулованных спортсменок, 10-и кратная чемпионка мира, неоднократная чемпионка Европы, участница Олимпийских Игр (Афины).
К Мероприятию допускаются спортсмены Москвы, Московской области и других регионов России, воспитанники спортивных школ, училищ олимпийского резерва, школ высшего спортивного мастерства, спортивных клубов, а также представительницы команд, созданных на базе образовательных учреждений (школ, лицеев, гимназий), и команд, созданных при организациях, проводящих внешкольную работу с детьми по месту жительства.
В мандатную комиссию представляются документы на каждую гимнастку: именная заявка установленной формы, заверенная врачом и руководителем учреждения, договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, свидетельство о рождении (паспорт), классификационная книжка.
Судьи представляют в главную судейскую коллегию: документ, удостоверяющий личность (паспорт), судейскую книжку.
Подробности на сайте http://academyviner.com/
Приглашаем к участию в Московском открытом Турнире «Пируэт»
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