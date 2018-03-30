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Артем Дзюба: «Эмери или Карпин? Ни тот и ни другой»
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Артем Дзюба: «Эмери или Карпин? Ни тот и ни другой» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба из пары Унаи Эмери и Валерий Карпин не стал выделять ни одного. Под руководством обоих тренеров форвард выступал в "Спартаке".
— Карпин или Эмери?
— Ни тот и ни другой, — сказал Дзюба в интервью на YouTube-канале oSporte TV.
— Лучший партнер по команде?
— Наверное, человек, с которым я просто получал удовольствие. Это был Халк. Самый сильный… Мое дело было просто выиграть позицию. Остальное делал Халк — он мог обыграть троих-четверых.
Такой же пример — Джано Ананидзе. Просто Халк немного более масштабный футболист. Буквально чуть-чуть.
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