Артем Дзюба: «Эмери или Карпин? Ни тот и ни другой»

— Карпин или Эмери?

— Ни тот и ни другой, — сказал Дзюба в интервью на YouTube-канале oSporte TV.

— Лучший партнер по команде?

— Наверное, человек, с которым я просто получал удовольствие. Это был Халк. Самый сильный… Мое дело было просто выиграть позицию. Остальное делал Халк — он мог обыграть троих-четверых.